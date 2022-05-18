Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2) - Haberler

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Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIDenizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Adil Apaydın, emniyetteki ifadesinde lastiği patladığı içinaracını yol kenarına park ettiğini söyledi.

DENİZLİ (DHA) - TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Adil Apaydın, emniyetteki ifadesinde lastiği patladığı içinaracını yol kenarına park ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Apaydın, çıkarıldığı mahkemece 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlarından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Denizli, Güncel, Haberler

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