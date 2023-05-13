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OTOMOBİLİN TEKERİNE SIĞINAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE ÇIKARTTI

Güncel Haberler

SİVAS'ta bir otomobilin tekerinin iç kısmına sığınan yavru sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldı.

SİVAS'ta bir otomobilin tekerinin iç kısmına sığınan yavru sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldı.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir otomobilin içinden yavru köpek sesi geldiği fark edildi. Motor kabinini açarak kontrol eden vatandaşlar hayvanın bulunduğu yeri belirleyemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yavru köpeğin otomobilin sol ön tekerinin iç kısmına sığındığını fark etti. Otomobilin lastiğinin sökülmesiyle ulaşılan yavru köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru köpeğin sağlıklı olduğu görüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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