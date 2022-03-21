Otomobilin tamponuna çakal saplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin tamponuna çakal saplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobilin tamponuna çakal saplandı

Bursa'da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı.

Bursa'da hızla ilerleyen otomobilin tamponuna çakal saplandı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çakal, kayıplara karıştı.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü yönetimindeki otomobil, yoldan geçen çakala çarptı. Sürücü, sesi duyar duymaz aracını yol kenarına çekti. Otomobili inceleyen sürücü, tampona girmiş halde duran çakalı görünce gözlerine inanamadı. Yoldaki vatandaşlar, yaşayan çakalı yoğun uğraşlar sonucu çıkardı.

Vatandaşların ellerinden kurtulan çakal, ormana kaçarak kayıplara karıştı.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Otomobilin tamponuna çakal saplandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title