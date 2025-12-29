Sulama Kanalına Düşen Otomobildeki Baba Aranıyor, 3 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

1) SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ BABA ARANIYOR, 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (4)

KAZA OKUL DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada kayıp olan 1 kişinin arama çalışmaları sürdürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gülpınar, kazanın sürücünün çocukları okula götürdüğü ve okuldan dönüşte yaşandığını belirtti.

Gülpınar, sulama kanalında akıntının fazla olduğu için ekiplerin dalmakta zorlandığını ifade ederek, "Burada çok yoğun bir akıntı var. Arkadaşlar dalmakta baya bir zorluk çektiler. Şanlıurfa'da bugün yoğun bir kar yağışı vardı. Arkadaşlar çok erken intikal ettiler, biz de duyar duymaz geldik. Yoğun akıntıdan dolayı aracı çıkarmak kolay olmadı. Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Herkesin desteği ile aracı çıkarabildik. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz. Kalanlarının başı sağ olsun. İnşallah kayıp vatandaşımız da bir an evvel bulunur. Maalesef çok acı bir olay ve hiç arzu etmediğimiz bir şekilde sonlandı. Tabi biliyorsunuz bugün okullar tatil edildi. Öğrendiğimiz kadarıyla çocukları herhalde veli olarak okula götürüyormuş ama gidince okulun tatil olduğunu öğrenmişler. Sonrasında maalesef kanala uçmuşlar durum bundan ibaretö dedi.