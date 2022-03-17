OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

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OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile refüje çarparak sürüklendi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ŞANLIURFA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile refüje çarparak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücüsü öğrenilmeyen 27 C 3136 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilerek metrelerce sürüklenerek duran otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, bir süre ulaşıma kapanan yol devrilen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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