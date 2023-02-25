OTOMOBİLİN OKUL BAHÇESİNİN ÇİTLERİNİ AŞIP DUVARDA ASILI KALDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Güncel Haberler BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin okulun bahçe çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin okulun bahçe çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sırasında duvar kenarında bekleyen ve ağır yaralanan velilerden Ahmet Demirkol'un (36) hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Kaza, saat 14.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceren Çelik (23) yönetimindeki 10 F 3764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, kot farkı nedeniyle çukurda kalan Atatürk İlkokulu'nun bahçe çitlerinin aşıp, duvarda asılı kaldı. Kazanın okul çıkış zilinin çalmasından 15 dakika önce olduğu öğrenilirken, o sırada okul bahçesindeki bir ağacın yanında bekleyen velilerden Ahmet Demirkol, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Demirkol'un hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Otomobil sürücüsü Çelik ise kazayı yara almadan atlattı. Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çelik'in ifadesine başvuruldu. Kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçe çitlerini aşıp, duvara asılı kaldığı anlar yer alıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Karesi Güncel Haberler

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