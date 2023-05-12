OTOMOBİLİN MUNZUR ÇAYI'NA UÇTUĞU KAZADA AZAD'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 22'NCİ GÜN

TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan 3 gençten Azad Demiral'ı (21) arama çalışmaları, 22'nci günde de sürüyor.Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum, Adana ve Zonguldak'tan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama-Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama-Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı.

2 GENÇ BULUNDU, DİĞERİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalışmaların 16'ncı gününde Miskişah mevkinde Baran Aslantaş'ın, 19'uncu gününde de Venk Köprüsü çevresinde Mehmetcan Demiral'ın cansız bedenleri bulundu. Demiral'ın yeğeni Azad Demiral'ı arama çalışmaları ise 22'nci günde sürüyor. Valilik koordinesinde helikopter, İHA ve dronla bölge havadan taranırken, dalgıçlar ise su altı arama robotu, ROW ve SONAR ile su altında arama yapıyor. Bazı ekipler botla kıyı şeritlerinde demir çubuklarla sondalama çalışması yürütürken, gönüllü ekipler ise su kenarında gözlem yapıyor.Çalışmalarda henüz Azad Demiral'a ulaşılamazken, acılı ailesinin bölgede bekleyişi sürüyor. (DHA)