Otomobilin Motoruna Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlıklı bir şekilde doğaya salındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, doğaya salındı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel