OTOMOBİLİN MOTORU VE LASTİĞİNDEN 1316 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
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KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin motoruna ve bagajındaki yedek lastiğe gizlenmiş 1316 sentetik hap ele geçirildi.
KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin motoruna ve bagajındaki yedek lastiğe gizlenmiş 1316 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişindeki uygulama noktasında S.K.?nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada motoruna ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş 1316 sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü S.K., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)