Otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi Ekiplerin otomobilin motor kaputunda silah ve şarjörlerini bulması Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde, motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilin motor kaputunda silah ve şarjörlerini bulması Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde, motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu. Aramada, otomobilin motor kaputuna gizlenmiş yarı otomatik tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Araçtaki A.Ö. ve H.A gözaltına alındı. AA / Güncel Güncel Haberler

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