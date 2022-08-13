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Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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Otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

O.A'nın kullandığı 23 AAV 386 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Y.D'nin kullandığı 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

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