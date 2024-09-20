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Otomobilin Kapılarını Açarak Seyir Halinde Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza

Otomobilin Kapılarını Açarak Seyir Halinde Müzik Dinleyen Sürücüye Ceza
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, seyir halindeki otomobilin kapılarını açarak müzik dinleyen sürücü D.K.'ye 2 bin 70 TL para cezası verildi. Sürücüye toplamda 50 ceza puanı uygulandı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki otomobilin kapılarını açarak ilerleyen sürücü D.K.'ye 2 bin 70 TL para cezası uygulandı.

Ürgüp ilçesi Güllüce Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken aracının iki ön kapısını açarak, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. O anlar ise bir başka aracın, içindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün D.K. olduğunu tespit etti. D.K.'ye 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'Saygısızca araç sürmek' ve 'Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddelerinden toplam da 2 bin 70 TL para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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