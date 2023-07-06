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Otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, kaldırımdaki 2 yaya ile park halindeki kamyonete çarptı. Suriye uyruklu Hasan Adem ve Buse Koyun yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin kaldırımdaki 2 yaya ile park halindeki kamyonete çarptığı kazada, Suriye uyruklu Hasan Adem (47) ile Buse Koyun (25) yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Altınordu Suriye Ordu Güncel Haberler

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