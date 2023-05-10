OTOMOBİLİN KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRETMENE ÇARPTIĞI KAZA ANI KAMERADA

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Harun Yarım'a çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada öğretmen Yarım ile ağaca çarparak duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Ankara Caddesinde meydana geldi. Emirhan Saraç yönetimindeki 06 CNU 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bir arkadaşıyla yürüyen öğretmen Harun Yarım'a çarptı. Ardından savrulan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada Harun Yarım, sürücü Emirhan Saraç ve yanında bulunan Mehmet Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Harun Yarım, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

OTOMOBİLİN GELDİĞİNİ FARK EDİNCE KAÇMAK İSTEDİ

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde yolda bir arkadaşıyla yürüyen Harun Yarım, otomobilin üstlerine doğru geldiğini fark edince arkadaşıyla birlikte kaçmak için hamle yaptı. Otomobil o sırada Yarım'a çarptı. Arkadaşı ise panikle kaçarken yere düştü. Savrulan otomobil ardından bir ağaca çarparak durabildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)