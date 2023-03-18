Otomobilin ikiye bölündüğü kaza, kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde demir elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. Otomobilin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 06 AK 5757 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü E.Ö. ile ikiye bölünen araçtan fırlayan A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A. ilk müdahalenin ardından ambulansa Ereğli Devlet Hastanesi'ne, sürücü E.Ö. ise Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.