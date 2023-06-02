Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda; A.P., N.O. ve T.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı araç ve ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

A.P., N.O. ve T.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.