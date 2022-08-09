OTOMOBİLİN DÖŞEMELERİNİN ALTINDAN 1 KİLO 867 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yaptığı aramada aracın döşemelerinin altına konulan 1 kilo 867 gram metamfetamin ele geçirildi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yaptığı aramada aracın döşemelerinin altına konulan 1 kilo 867 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde takibe aldığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği yerde aracın döşemeleri kaldırılınca uyuşturucu dolu paketler ortaya çıktı. 10 paket halindeki 1 kilo 867 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B. ve A.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. ve A.U. tutuklandı.