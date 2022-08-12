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Otomobilin dereye yuvarlandığı kazadan yara almadan kurtuldu

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Otomobilin dereye yuvarlandığı kazadan yara almadan kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Lütfiye D. (51) kazadan, burnu dahi kanamadan kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Lütfiye D. (51) kazadan, burnu dahi kanamadan kurtuldu. Sıkıştığı araçtan çıkarılan Lütfiye D., yürüyerek yanlarına gittiği polislere kazayla ilgili bilgi verdi.

Mesudiye Mahallesi'nde ev kadını Lütfiye D.'nin bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolünü kaybettiği 11 AB 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metreden Bedre Deresi'ne yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Lütfiye D., ekipler tarafından kurtarıldı. Burnu dahi kanamayan Lütfiye D., yürüyerek yanlarına gittiği polislere yaşadıklarını anlattı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Lütfiye D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, otomobili ise çekici ile dereden çıkartıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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