Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Turgutlu ilçesinde, geçen 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki 3 kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Gençtan'ın depoyu doldurup, pompayı çıkarmasın ardından otomobil sürücüsü gaza basıp, kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23) farklı adreslerde, dün yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.


Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Akaryakıt, Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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