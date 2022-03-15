Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinde, 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü ve yanındaki iki kişi, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Depoyu dolduran Gençtan, pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, otomobilde bulunduğu tespit edilen A.U. (20), H.S. (19) ve H.T (23) isimli şüphelileri farklı adreslerde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Otomobilin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Akaryakıt, Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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