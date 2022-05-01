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Otomobilin çarptığı Yusuf, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
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Otomobilin çarptığı Yusuf, hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Seyit Ünal (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Seyit Ünal (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Köseceli Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. yönetimindeki 06 DS 1228 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük Yusuf, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

Otomobil, Besni, Kaza, Güncel, Haberler

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