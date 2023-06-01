Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üst kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 44 BR 532 plakalı Opel marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA