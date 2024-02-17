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Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu Abdullah Elhamit ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Haymana-Polatlı yolu mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Abdullah Elhamit'e çarptı.

Ağır yaralanan Elhamit, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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