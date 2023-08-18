Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çarptığı Kadir Pürlüpınar hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Pürlüpınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Yenigün köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Pürlüpınar'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Pürlüpınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.