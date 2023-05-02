OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, torununun nişan töreninden dönen Şeyhamit Altıntop (78), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kalkım-Edremit çevre yolunda meydana geldi. Torununun nişan töreninden döndüğü esnada yolun karşısına geçmek isteyen Şeyhamit Altıntop'a, E.K. idaresindeki 48 LM 250 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Altıntop'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobil sürücüsü E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında Altıntop' un cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda incelemeleri tamamlanan Şeyhamit Altıntop'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Altıntop, bugün ikindi namazının ardından Darsofa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. (DHA)