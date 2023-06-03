Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2) HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2) HAYATINI KAYBETTİ

Güncel Haberler

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yiğithan HÖYÜTK/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title