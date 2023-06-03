Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı (2) HAYATINI KAYBETTİ
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Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Feyyaz Durbak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yiğithan HÖYÜTK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel