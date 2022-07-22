Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı'nın (15), cenazesi toprağa verildi. KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı'nın (15), cenazesi toprağa verildi. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da yeğeni Yavuz Selim Kalaycı'nın taziyelerini kabul etti. Kaza, saat 00.10 sıralarında Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Yavuz Selim Kalaycı'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Ahmet Yesevi Cami önüne getirildi. Cenaze namazına Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yavuz Selim'in cenazesi namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da yeğeni Yavuz Selim Kalaycı'nın taziyelerini kabul etti. Sürücü Harun A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ? Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel Savaş Kalaycı Karaman Güncel Haberler

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