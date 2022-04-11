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Otomobilin çarptığı turist kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Otomobilin çarptığı turist kadın öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Romanya uyruklu Roncea Constantin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Romanya uyruklu Roncea Constantin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Avanos'tan Nevşehir istikametine seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 38 AS 969 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Romanya uyruklu turist Roncea Constantin'e çarptı. çarpışmanın şiddetiyle turist kadın metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Romanyalı kadını ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Constantin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Nevşehir, Romanya, turist, Kaza, Güncel, Haberler

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