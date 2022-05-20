OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler

KÜTAHYA'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafer Kalkınma Ajansı önünde meydana geldi. Gökhan Fazlıoğlu kullandığı 34 HA 2208 plakalı otomobille, Eren Emir Çiftçi idaresindeki 43 ACT 774 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücü Eren Emir Çiftçi ile arkasındaki Sefa Çalışmaz yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel