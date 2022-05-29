Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2) - Haberler

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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Güncel
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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2)

YAKALANDIAntalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra kayıplara karışan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

YAKALANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra kayıplara karışan otomobil sürücüsü, polis tarafından  yakalandı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücüün N.A. olduğunu belirledi ve Kepez ilçesinde yakalayarak Serik'e getirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Mustafa Maslak'ın cenazesinin ise Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Otomobil Antalya Polis Güncel Haberler

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