- Otomobilin çarptığı motosikletli böyle savruldu

Siparişe giden kuryeye otomobil böyle çarptı

BURSA - Bursa'da siparişe yetişmek için motosikletiyle ilerleyen kurye, yola aniden çıkan otomobilin çarpmasıyla savruldu. Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Siparişe yetişmek için gideceği adrese doğru yola çıkan kurye, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ilerlerken, karşı şeritten gelen otomobili fark etmedi. Otomobil sürücüsünün yolun karşısına aniden çıkması sonucu havaya savrulan kurye önce otomobilin kaput kısmına sonra yere çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri motosikletli kuryeye olay yerinde müdahalede bulundu. Polis ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Tedavisi yapılan kurye kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar ise sürücülerden daha duyarlı olmasını istedi.