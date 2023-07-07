Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, kavşakta seyir halinde olan bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.