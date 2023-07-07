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Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, kavşakta seyir halinde olan bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapzade Mahallesi Erenler Caddesinde seyir halinde olan Emirhan B. (32) idaresindeki 16 BCN 056 plakalı bir otomobil, Selim Ç. (73) idaresindeki 16 AHT 527 plakalı motosiklete kavşakta çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücüsü Selim Ç. yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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