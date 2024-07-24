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Erbaa'da motosiklet kazası: 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olan 15 yaşındaki Efehan Kılıç hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Efehan Kılıç (15) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin (23) yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil önce Efehan Kılıç yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete ardından da park halindeki otomobillere ve oto yıkama dükkanın duvarına çarptı. Kazada Kılıç ile otomobil sürücüsü Çetin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan Efehan Kılıç doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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