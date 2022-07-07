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Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... BARTIN'ın Kozcağız beldesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü emekli öğretmen Mehmet Acıbal (70) hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü emekli öğretmen Mehmet Acıbal (70) hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kozcağız beldesi girişinde meydana geldi. Bartın istikametine giden K.Ö. yönetimindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Acıbal yönetimindeki 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Acıbal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücü K.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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