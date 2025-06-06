Otomobilin Çarptığı Kurye İçin Fotoğraf Uyarısı
Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu söylenen fotoğrafın kaynağından alındığı belirtilerek, bu fotoğrafın kullanılmaması gerektiği bildirildi.
Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü' başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi. Servis yapılan fotoğrafın kullanılmaması rica olunur.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel