OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KURBANLIK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALI - Haberler

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KURBANLIK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin başıboş gezerken çarptığı kurbanlık ölürken, sürücü Abdurrahman Y. ise yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin başıboş gezerken çarptığı kurbanlık ölürken, sürücü Abdurrahman Y. ise yaralandı.

Tavşanlı'da Abdurrahman Y., 70 AAB 901 plakalı otomobiliyle sokakta başıboş dolaşan kurbanlığa çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Abdurrahman Y. hafif yaralandı. Otomobilin çarptığı hayvan ise öldü. Abdurrahman Y., ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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