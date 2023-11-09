Otomobilin çarptığı kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı, sol bacağının kırıldığı belirtildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
U.Ö. (19) yönetimindeki 55 RJ 851 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Alaçam Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan H.H.K'ye (9) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, sol bacağının kırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel