OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ - Haberler

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin çarptığı kedi öldü.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin çarptığı kedi öldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Köşk Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Sahipsiz kedi, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Kaza yerinden uzaklaşan kedi, bir süre sonra öldü. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı görüldü. Kediye çarpan otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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