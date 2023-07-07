Otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün Hasan Adem ve Buse Koyun'un yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak otobüs durağındaki Hasan Adem'e çarpması ve aracın kaldırımda ilerlemesi yer alıyor.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Adem'in Ordu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor, Koyun ise taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K. ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Zübeyde Hanım Caddesi'nde, ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.K. (19) yönetimindeki 52 ADV 406 plakalı otomobil, otobüs durağında bekleyen Suriye uyruklu Hasan Adem'e (47), yol kenarında park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete, bir iş yeri önündeki Buse Koyun (25) ile bazı dükkanların cam kapı ve eşyalarına çarpmıştı.

Yaralanan Adem ile Koyun, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesine sevk edilmiş, sürücü A.K. ise gözaltına alınmıştı.