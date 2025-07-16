Otomobilin Çarptığı Kardeşler Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kardeşin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin iki kardeşe çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.Ç. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Murat (22) ve Yusuf Lütfü Duz (17) kardeşlere çarptı.

Yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü

Osimhen Galatasaray'da kriz çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar

Menajerine talimat verdi: Bana kulüp bul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.