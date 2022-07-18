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Otomobilin çarptığı karaca hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Suiçmez - Güncel
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Otomobilin çarptığı karaca hayata tutundu Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Otomobilin çarptığı karaca hayata tutundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Çanakkale-Çan karayolu Dörtyol Köyü yakınlarında bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacayı görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin de bilgi vermesi üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından yapılan hızlı müdahalenin ardından karaca doğal ortamına bırakıldı. Sağlık durumu iyi görülen karacanın bir süre de doğal ortamında gözlenerek, takip edileceği bilgisine ulaşıldı.

Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, "Baş bölgesinden aldığı darbe sonucu yaralı olarak ekiplerimize bildirilen Karacamıza yerinde veteriner hekimimiz tarafından yapılan acil müdahale sonrası aynı ortama bırakılmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Güncel Haberler

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