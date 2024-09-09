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Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Emine Ö. yaralandı. Otomobil sürücüsü Nagihan T., ambulans gelene kadar yaralı kadının başından ayrılmadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Emine Ö. (55) yaralandı. Otomobil sürücüsü Nagihan T. (40), ambulans gelene kadar yaralı kadının başından ayrılmadı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Nagihan T. yönetimindeki 16 CCM 81 plakalı otomobil, karşıya geçmek için aniden yola çıktığı belirtilen Emine Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, ambulans gelene kadar yaralı kadının başından ayrılmazken, Emine Ö., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, Emine Ö. hastaneden taburcu edildikten sonra sürücü Nagihan T. ile birlikte ifadelerini alacağı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil İnegöl Güncel Hukuk Bursa

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