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Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldü

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ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rahile Turan (63), hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rahile Turan (63), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. A.T.Y. (29) yönetimindeki 23 ADL 353 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rahile Turan'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, kurtarılamadı.Rahile Turan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü A.T.Y. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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