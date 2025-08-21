Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan A.K, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

H.K.B. (23) idaresindeki 61 EK 214 plakalı otomobil, Dalbahçe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (47) çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan A.K, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
