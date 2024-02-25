Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi. İsmet A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Kayık'a çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.
İsmet A. idaresindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu üzerindeki Zeytinciler Çarşısı karşısında, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Kayık'a çaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.