Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından götürüldü.