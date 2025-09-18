Otomobilin Çarptığı İşçiler Yaralandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilin çarptığı yol yapım işçileri İlker P. (46) ve Necmi Y. (39) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde meydana geldi. A.E.Ü. idaresindeki 66 ABG 036 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol yapım işinde çalışan İlker P. Necmi Y.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.E.Ü. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber: Musa KESKİN/AKÇAKOCA(Düzce),