Otomobilin çarptığı genç yaralandı Güncel Haberler Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. 100. Yıl Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Bulak Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ebrar İ'ye (17), Özcan K'nin kullandığı 78 BJ 658 otomobil çarptı. Yaralanan genç kız, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifade için karakola götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin çarptığı genç yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.