OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİ YAYA AĞIR YARALANDI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Aziz Cenikli (53), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çarşamba-Salıpazarı karayolunda meydana geldi. Salıpazarı istikametine seyir halinde olan C.Y. (63) yönetimindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Aziz Cenikli'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Aziz Cenikli'yi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Cenikli'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)