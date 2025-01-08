Otomobilin Çarptığı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Olayda otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 34 CKC 186 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kevser B'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel